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Хольгер Руне, уступая во втором сете Фису, снялся с матча 1/4 финала турнира в Гамбурге

Хольгер Руне, уступая во втором сете Фису, снялся с матча 1/4 финала турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче 1/4 финала с французским теннисистом Артюром Фисом представитель Дании при счёте 4:6, 1:4 отказался продолжать борьбу.

Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 15:45 МСК
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
4 		1
         
Хольгер Руне
17
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

28-я ракетка мира Фис в полуфинале соревнований в Гамбурге встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Себастьяном Баэсом (19-й номер в рейтинге ATP). Представитель Аргентины в своём матче 1/4 финала обыграл в трёх сетах итальянского теннисиста Лучано Дардери — 2:6, 6:4, 6:4.

Турнир в Гамбурге с призовым фондом € 1 891 995 проходит с 15 по 21 июля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший серба Ласло Джере — 7:5, 6:3.

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