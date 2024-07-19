Циципас вышел в полуфинал турнира в Гштааде, не испытав проблем с Фоньини

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/4 финала он обыграл итальянца Фабио Фоньини (80-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках поединка Циципас выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фоньини три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Циципас, посеянный на турнире под первым номером, сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 6).

Соревнования в Гштааде проходят с 15 по 21 июля. Призовой фонд турнира составляет € 579 тыс.