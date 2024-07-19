Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Бостада, обыграв Навоне за четыре часа

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В 1/4 финала он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5.

Надаль подал на матч лишь с третьего раза. В первом сете у испанца было два сетбола.

Матч продолжался 4 часа 1 минуту. В рамках поединка Надаль выполнил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Навоне ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем, который в четвертьфинале одолел бразильца Тьяго Монтейро в трёх сетах.