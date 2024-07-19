Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Бостада, обыграв Навоне за четыре часа
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В 1/4 финала он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5.
Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 14:35 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
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|3
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|7
|7
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|5
|5
36
Мариано Навоне
М. Навоне
Надаль подал на матч лишь с третьего раза. В первом сете у испанца было два сетбола.
Матч продолжался 4 часа 1 минуту. В рамках поединка Надаль выполнил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Навоне ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем, который в четвертьфинале одолел бразильца Тьяго Монтейро в трёх сетах.
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