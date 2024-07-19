Рафаэль Надаль провёл один из самых длинных трёхсетовиков в карьере
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл второй по продолжительности трёхсетовый матч в карьере. Сегодня, 19 июля, в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) в трёх сетах.
Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 14:35 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|7
|
|5
|5
36
Мариано Навоне
М. Навоне
Матч продолжался 4 часа 1 минуту. 38-летний Надаль лишь однажды в карьере провёл более продолжительный матч трёхсетового формата.
В 2009 году в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Рафаэль обыграл серба Новака Джоковича за 4 часа 3 минуты. В той встрече испанец отыграл три матчбола и победил с итоговым счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9).
В полуфинале Бостада Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем.
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