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Диана Шнайдер вышла в полуфинал на турнире в Будапеште

Диана Шнайдер вышла в полуфинал на турнире в Будапеште
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28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/4 финала она легко обыграла немку Эллу Зайдель со счётом 6:4, 6:2.

Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 18:15 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Элла Зайдель
166
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Матч продолжался 1 час 14 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале 20-летняя Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между словачкой Ребеккой Шрамковой (108-я ракетка мира) и немкой Евой Лис (129-й номер рейтинга WTA).

Турнир в Будапеште проходит с 15 по 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 232 тыс.

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