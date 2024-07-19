Диана Шнайдер вышла в полуфинал на турнире в Будапеште

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/4 финала она легко обыграла немку Эллу Зайдель со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 14 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале 20-летняя Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между словачкой Ребеккой Шрамковой (108-я ракетка мира) и немкой Евой Лис (129-й номер рейтинга WTA).

Турнир в Будапеште проходит с 15 по 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 232 тыс.