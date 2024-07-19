Диана Шнайдер вышла в полуфинал на турнире в Будапеште
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28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/4 финала она легко обыграла немку Эллу Зайдель со счётом 6:4, 6:2.
Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 18:15 МСК
28
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
166
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Матч продолжался 1 час 14 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале 20-летняя Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между словачкой Ребеккой Шрамковой (108-я ракетка мира) и немкой Евой Лис (129-й номер рейтинга WTA).
Турнир в Будапеште проходит с 15 по 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 232 тыс.
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