«Травма, которой у меня никогда раньше не было». Халеп поделилась новостями о здоровье

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп поделилась новостями о состоянии здоровья. В последний раз на корт Халеп выходила на турнире серии «челленджер» в Париже в мае.

В октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования и провела всего лишь два турнира, не выиграв на них ни одного матча.

«Уже несколько месяцев я страдаю от травмы колена. Это травма, которой у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справляться, поскольку боль не прекращается.

Почти два года у меня был непростой период морально, и физические проблемы определенно не помогают. Я решила взять время на восстановление, а не тренироваться и играть через боль. Моим инстинктом всегда было попытаться вернуться как можно скорее. Однако я не машина, я человек, и мне нужно время, чтобы восстановиться от всего, через что мне пришлось пройти.

Надеюсь очень скоро вернуться на корт", – написала Халеп в своих социальных сетях.