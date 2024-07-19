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«Появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку». Павел Котов – об Олимпиаде

«Появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку». Павел Котов – об Олимпиаде
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60-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов высказался по поводу решения сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция). Котов стал одним из 15 россиян, которые были допущены на Олимпиаду 2024 года.

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«Планирую поехать, для меня это будет новый опыт. Немного переживаю, надеюсь, что с честью могу представить свою страну

Олимпиада тоже очень важная веха для теннисиста. Турниров «Большого шлема» по четыре штуки каждый год, а Олимпиада только раз в четыре года. Не уверен, что смогу принять участие в следующей. Решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться показать хороший результат. У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку», – сказал Котов в эфире телеканала РБК.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

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