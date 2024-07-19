БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не был сфокусирован всё время». Надаль — о четырёхчасовом матче в Бостаде

«Не был сфокусирован всё время». Надаль — о четырёхчасовом матче в Бостаде
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Мариано Навоне в четвертьфинале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Матч продолжался 4 часа 1 минуту.

– Это был ваш второй в карьере по продолжительности матч трёхсетового формата. В 2009 году матч с Джоковичем был на две минуты дольше. Как вам удалось держать концентрацию всё это время?
– Нет, я не был сфокусирован всё время. Я вёл 5:2, потом на несколько мгновений потерял концентрацию. Я смог физически продержаться до конца. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра. Сегодня я здесь и уже в полуфинале, а это очень важно. Даже не знаю, как отблагодарить всех за поддержку здесь в Бостаде, – сказал Надаль в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль провёл один из самых длинных трёхсетовиков в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android