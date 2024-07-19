Рафаэль Надаль вышел в полуфинал впервые за два года
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года. Сегодня, 19 июля, в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) за четыре часа.
Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 14:35 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7
|
|5
|5
36
Мариано Навоне
М. Навоне
В последний раз Надаль был в полуфинале на Уимблдоне-2022. Стоит отметить, что на тот матч он не вышел из-за травмы, полученной в четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем.
Из-за травм Рафаэль Надаль пропустил практически весь 2023 год, сыграв лишь на Открытом чемпионате Австралии. Тогда он уступил уже во втором круге. В 2024 году испанец провёл несколько турниров, выходив в четвертьфинал только однажды – на турнире в Брисбене (Австралия) в январе.
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