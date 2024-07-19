Берреттини вышел в полуфинал Гштаада и сыграет с Циципасом

Финалист Уимблдона-2021, 82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/4 финала он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (18-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 12 минут. В рамках поединка Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, пять двойных ошибок и также ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Маттео Берреттини сразится с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в 1/4 финала обыграл соотечественника Маттео Фабио Фоньини.