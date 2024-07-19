Берреттини вышел в полуфинал Гштаада и сыграет с Циципасом
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Финалист Уимблдона-2021, 82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В 1/4 финала он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (18-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).
Гштаад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 18:40 МСК
18
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
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82
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Матч продолжался 2 часа 12 минут. В рамках поединка Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, пять двойных ошибок и также ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале Маттео Берреттини сразится с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в 1/4 финала обыграл соотечественника Маттео Фабио Фоньини.
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