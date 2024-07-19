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Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале он не испытал проблем с 34-м номером рейтинга АТР китайцем Чжан Чжичжэнем, обыграв его со счётом 6:4, 6:3.

Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 19:45 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Чжан Чжичжэнь
34
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету его китайского соперника три эйса и ни одной двойной ошибки. Чжичжэнь не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче Зверева.

В полуфинале Александр Зверев сразится с 49-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро. В 1/4 финала он обыграл четвёртого сеяного турнира Франсиско Серундоло.

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