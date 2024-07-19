Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале он не испытал проблем с 34-м номером рейтинга АТР китайцем Чжан Чжичжэнем, обыграв его со счётом 6:4, 6:3.
Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 19:45 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
34
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету его китайского соперника три эйса и ни одной двойной ошибки. Чжичжэнь не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче Зверева.
В полуфинале Александр Зверев сразится с 49-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро. В 1/4 финала он обыграл четвёртого сеяного турнира Франсиско Серундоло.
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