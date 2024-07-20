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Алькарас назвал Тиафо в ответах на пять вопросов в блиц-опросе от АТР

Алькарас назвал Тиафо в ответах на пять вопросов в блиц-опросе от АТР
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе от АТР. Ему задавали короткие вопросы про коллег.

– Самый приятный парень?
– Фрэнсис Тиафо.

– Самый весёлый в раздевалке?
– Тиафо.

– Кто мог бы быть твоим компаньоном на вечеринке?
– Тиафо.

– Кому позвонишь в случае экстренной ситуации?
– Не Фрэнсису (смеётся).

– Кто самый громкий? Кого слышно перед тем, как увидишь его? Кажется, я знаю, про кого ты думаешь.
– Фрэнсис Тиафо (смеётся).

На прошлой неделе 21-летний Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. Он в трёх сетах обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Сейчас Карлос является третьей ракеткой мира.

Следующий турнир Алькараса – Олимпийские игры в Париже (Франция), на которых он сыграет в одиночном разряде и в парном с Рафаэлем Надалем.

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