Алькарас назвал Тиафо в ответах на пять вопросов в блиц-опросе от АТР

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе от АТР. Ему задавали короткие вопросы про коллег.
– Самый приятный парень?
– Фрэнсис Тиафо.
– Самый весёлый в раздевалке?
– Тиафо.
– Кто мог бы быть твоим компаньоном на вечеринке?
– Тиафо.
– Кому позвонишь в случае экстренной ситуации?
– Не Фрэнсису (смеётся).
– Кто самый громкий? Кого слышно перед тем, как увидишь его? Кажется, я знаю, про кого ты думаешь.
– Фрэнсис Тиафо (смеётся).
На прошлой неделе 21-летний Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. Он в трёх сетах обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Сейчас Карлос является третьей ракеткой мира.
Следующий турнир Алькараса – Олимпийские игры в Париже (Франция), на которых он сыграет в одиночном разряде и в парном с Рафаэлем Надалем.