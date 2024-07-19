Завершившая в 2019 году карьеру Шафаржова получила уайлд-кард на турнир в Праге

Бывшая пятая ракетка мира чешская теннисистка Люси Шафаржова получила уайлд-кард в квалификацию грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). Об этом сообщила пресс-служба турнира в своих соцсетях.

В субботу, 20 июля, Шафаржова проведёт первый матч на уровне WTA c 2019 года. Её соперницей станет 237-я ракетка мира украинка Анастасия Соболева. В нынешнем году чешка приняла участие в двух турнирах низшей категории, все матчи она проиграла.

37-летняя Шафаржова также заявлена в основной турнир парного разряда вместе с американкой Бетани Маттек-Сэндс. В качестве дуэта они выиграли пять титулов на турнирах «Большого шлема» и были первыми ракетками мира. Шафаржова и Маттек-Сэндс сыграют против японского дуэта Суко Аояма/Эна Сибахара.