БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Завершившая в 2019 году карьеру Шафаржова получила уайлд-кард на турнир в Праге

Завершившая в 2019 году карьеру Шафаржова получила уайлд-кард на турнир в Праге
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира чешская теннисистка Люси Шафаржова получила уайлд-кард в квалификацию грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). Об этом сообщила пресс-служба турнира в своих соцсетях.

В субботу, 20 июля, Шафаржова проведёт первый матч на уровне WTA c 2019 года. Её соперницей станет 237-я ракетка мира украинка Анастасия Соболева. В нынешнем году чешка приняла участие в двух турнирах низшей категории, все матчи она проиграла.

37-летняя Шафаржова также заявлена в основной турнир парного разряда вместе с американкой Бетани Маттек-Сэндс. В качестве дуэта они выиграли пять титулов на турнирах «Большого шлема» и были первыми ракетками мира. Шафаржова и Маттек-Сэндс сыграют против японского дуэта Суко Аояма/Эна Сибахара.

Материалы по теме
Шнайдер в полуфинале и с личным рекордом в рейтинге. А 38-летний Надаль победил за 4 часа
Шнайдер в полуфинале и с личным рекордом в рейтинге. А 38-летний Надаль победил за 4 часа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android