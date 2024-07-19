Ева Лис вышла в полуфинал турнира в Будапеште, где сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер

129-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис вышла в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В 1/4 финала она в непростом матче обыграла словачку Ребекку Шрамкову (108-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).
В третьем сете Шрамкова дважды подавала на матч, до матчболов не добиралась.
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Матч продолжался 2 часа 27 минут. В рамках встречи Лис выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету её словацкой соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
В полуфинале Ева Лис сыграет с 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Она не испытала проблем с соотечественницей Лис Эллой Зайдель, победив со счётом 6:4, 6:2.
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