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Ева Лис вышла в полуфинал турнира в Будапеште, где сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер

Ева Лис вышла в полуфинал турнира в Будапеште, где сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер
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129-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис вышла в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В 1/4 финала она в непростом матче обыграла словачку Ребекку Шрамкову (108-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В третьем сете Шрамкова дважды подавала на матч, до матчболов не добиралась.

Будапешт. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 19:50 МСК
Ребекка Шрамкова
109
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
4 		6 7 7
         
Ева Лис
129
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Матч продолжался 2 часа 27 минут. В рамках встречи Лис выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету её словацкой соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В полуфинале Ева Лис сыграет с 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Она не испытала проблем с соотечественницей Лис Эллой Зайдель, победив со счётом 6:4, 6:2.

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