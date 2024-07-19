Хольгер Руне назвал причину снятия с турнира в Гамбурге
Поделиться
17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Напомним, в пятницу, 19 июля, Руне отказался от борьбы по ходу матча 1/4 финала с французом Артюром Фисом при счёте 4:6, 1:4.
Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 15:45 МСК
28
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
17
Хольгер Руне
Х. Руне
«Очень извиняюсь, ребята. Моё колено создавало проблемы с первого матча. Вчера было плохо. Сегодня я старался, но не вышло», – написал Руне в своих социальных сетях.
Руне заявлен на грунтовый турнир категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 21 по 27 июля. Там же сыграет российский теннисист Андрей Рублёв. Затем датчанин планирует принять участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся с 27 июля по 4 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2024
-
00:40
-
00:20
-
00:00
- 19 июля 2024
-
23:24
-
23:18
-
22:33
-
22:21
-
21:30
-
20:54
-
20:51
-
20:19
-
20:02
-
19:55
-
19:39
-
19:03
-
18:39
-
17:19
-
17:03
-
16:19
-
15:10
-
14:04
-
13:17
-
12:46
-
12:00
-
11:19
-
11:12
-
03:04
-
02:00
-
01:00
-
00:37
-
00:31
- 18 июля 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:28
-
23:28