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Хольгер Руне назвал причину снятия с турнира в Гамбурге

Хольгер Руне назвал причину снятия с турнира в Гамбурге
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Напомним, в пятницу, 19 июля, Руне отказался от борьбы по ходу матча 1/4 финала с французом Артюром Фисом при счёте 4:6, 1:4.

Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 15:45 МСК
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
4 		1
         
Хольгер Руне
17
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Очень извиняюсь, ребята. Моё колено создавало проблемы с первого матча. Вчера было плохо. Сегодня я старался, но не вышло», – написал Руне в своих социальных сетях.

Руне заявлен на грунтовый турнир категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 21 по 27 июля. Там же сыграет российский теннисист Андрей Рублёв. Затем датчанин планирует принять участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся с 27 июля по 4 августа.

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