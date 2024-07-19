Хольгер Руне назвал причину снятия с турнира в Гамбурге

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Напомним, в пятницу, 19 июля, Руне отказался от борьбы по ходу матча 1/4 финала с французом Артюром Фисом при счёте 4:6, 1:4.

«Очень извиняюсь, ребята. Моё колено создавало проблемы с первого матча. Вчера было плохо. Сегодня я старался, но не вышло», – написал Руне в своих социальных сетях.

Руне заявлен на грунтовый турнир категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 21 по 27 июля. Там же сыграет российский теннисист Андрей Рублёв. Затем датчанин планирует принять участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся с 27 июля по 4 августа.