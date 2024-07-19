Нуну Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР

51-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 223-й номер рейтинга АТР Тимофея Скатова из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.

27-летний Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР в одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Боржеш выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Скатова ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в финал Нуну Боржеш поборется с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, который во втором круге обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.