Нуну Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР
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51-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 223-й номер рейтинга АТР Тимофея Скатова из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.
Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 21:30 МСК
223
Тимофей Скатов
Т. Скатов
Окончен
0 : 2
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51
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
27-летний Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР в одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Боржеш выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Скатова ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в финал Нуну Боржеш поборется с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, который во втором круге обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.
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