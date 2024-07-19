БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Нуну Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР

Нуну Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР
Комментарии

51-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 223-й номер рейтинга АТР Тимофея Скатова из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.

Бостад. 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 21:30 МСК
Тимофей Скатов
223
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

27-летний Боржеш впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире АТР в одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Боржеш выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Скатова ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в финал Нуну Боржеш поборется с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, который во втором круге обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android