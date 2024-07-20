Зверев вышел в лидеры АТР-тура по количеству побед в 2024 году
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал единоличным лидером АТР-тура по количеству побед в 2024 году благодаря выходу в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).
В 1/4 финала Зверев одержал 43-ю победу в нынешнем сезоне. Он обыграл китайца Чжан Чжичжэня.
Гамбург (м). 1/4 финала
19 июля 2024, пятница. 19:45 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
34
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
По этому показателю он обошёл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, у него 42 победы, но всего четыре поражения при четырёх титулах. Зверев проигрывал 12 раз в 2024 году, у него есть один титул. Он победил на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Третье место по количеству побед в 2024 году занимает норвежский теннисист Каспер Рууд. У него их 40 при 12 поражениях, он выиграл два титула в сезоне.
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