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«Прошу прощения, но это пришло в голову». Алькарас назвал главного трэш-токера АТР-тура

«Прошу прощения, но это пришло в голову». Алькарас назвал главного трэш-токера АТР-тура
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в блиц-опросе от АТР. Ему задавали короткие вопросы про коллег.

– Самый непростой конкурент?
– Новак Джокович.

– Самый недооценённый игрок?
– Алекс де Минор.

– У кого лучший форхенд?
– Выберу Стефаноса Циципаса.

– У кого лучший приём?
– У Джоковича.

– Кто самый главный трэш-токер?
– Руне. Прошу прощения, но это пришло в голову.

На прошлой неделе 21-летний Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. Он в трёх сетах обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Сейчас Карлос является третьей ракеткой мира.

Следующий турнир Алькараса – Олимпийские игры в Париже (Франция), на которых он сыграет в одиночном разряде и в парном с Рафаэлем Надалем.

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