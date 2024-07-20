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Карлос Алькарас ответил, кого считает величайшим теннисистом

Карлос Алькарас ответил, кого считает величайшим теннисистом
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос про величайшего теннисиста в блиц-опросе от АТР. Ему задавали короткие вопросы про коллег.

– Кто теннисный GOAT (величайший всех времён)?
– Исходя из цифр, Новак Джокович, несомненно. Другие двое – Федерер и Рафа. Для меня они на вершине.

На прошлой неделе 21-летний Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. Он в трёх сетах обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Сейчас Карлос является третьей ракеткой мира.

Следующий турнир Алькараса – Олимпийские игры в Париже (Франция), на которых он сыграет в одиночном разряде и в парном с Рафаэлем Надалем.

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