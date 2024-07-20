Элина Свитолина объявила об увольнении тренера за неделю до старта Олимпиады в Париже

30-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Рамоном Слейтером.

«Мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы здорово провели время, и Рэй помог мне стать лучше как теннисистке. Считаю, что он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна ему за то, чего мы достигли вместе в результате наших совместных упорных усилий.

Я сообщу всем, когда приму решение о своих следующих действиях в отношении тренера, но пока просто хочу поблагодарить Рэя и пожелать ему всего наилучшего», — написала теннисистка на своей странице в социальной сети.

Свитолина начала сотрудничать со Слейтером в марте 2023 года в момент возвращения в теннис после рождения дочери. Под его руководством спортсменка вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», а также добралась до четвертьфинала, а затем до полуфинала Уимблдона.

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