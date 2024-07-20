Каспер Рууд снялся с турнира в Китцбюэле. Организатор раздражённо отреагировал

Норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд не сыграет на турнире в австрийском Кицбюэле, сообщает пресс-служба турнира в соцсетях.

«Это горькая новость для организаторов классического австрийского грунтового турнира. Мы очень разочарованы. Теперь для игроков стало почти нормальным называть турниры, а затем отказываться от них по своему желанию.

Это затрудняет планирование турниров для организаторов и заставляет нас выглядеть ненадёжными в глазах болельщиков и партнёров. И подобные инциденты касаются не только нас», — цитирует одного из организаторов турнира General.

Турнир категории ATP пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграет 28 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.