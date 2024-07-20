Шнайдер — Лис: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Будапеште

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором встретятся российская теннисистка 28-я ракетка мира Диана Шнайдер и 123-й номер мирового рейтинга из Германии Ева Лис.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и немецкой теннисисток, которая начнётся не ранее 15:30 мск на центральном корте соревнований.
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Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.
Напомним, в четвертьфинале Шнайдер обыграла немку Эллу Зайдель со счётом 6:4, 6:2. По итогам турнира Диана обновит личный рекорд в рейтинге WTA.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.
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