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На турнире в Ньюпорте в полуфинал вышли четыре американца впервые с 1985 года

На турнире в Ньюпорте в полуфинал вышли четыре американца впервые с 1985 года
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На травяном турнире категории АТР-250 в Ньюпорте (США) все полуфиналисты являются представителями США. Это произошло впервые за 39 лет, в последний раз два американских полуфинала на этом турнире было в 1985 году.

Полуфиналы турнира в Ньюпорте:

Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс Михельсен
61
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
  • Кристофер Юбэнкс (США, 4) – Маркос Гирон (США, 2)
Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 21:30 МСК
Кристофер Юбэнкс
128
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3
         
         
Маркос Гирон
46
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Напомним, 1187-я ракетка мира Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP в истории.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.

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