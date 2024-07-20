На турнире в Ньюпорте в полуфинал вышли четыре американца впервые с 1985 года

На травяном турнире категории АТР-250 в Ньюпорте (США) все полуфиналисты являются представителями США. Это произошло впервые за 39 лет, в последний раз два американских полуфинала на этом турнире было в 1985 году.

Полуфиналы турнира в Ньюпорте:

Райлли Опелка (США, WC) – Алекс Михельсен (США, 3)

Кристофер Юбэнкс (США, 4) – Маркос Гирон (США, 2)

Напомним, 1187-я ракетка мира Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP в истории.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.