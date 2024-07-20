На турнире в Ньюпорте в полуфинал вышли четыре американца впервые с 1985 года
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На травяном турнире категории АТР-250 в Ньюпорте (США) все полуфиналисты являются представителями США. Это произошло впервые за 39 лет, в последний раз два американских полуфинала на этом турнире было в 1985 году.
Полуфиналы турнира в Ньюпорте:
- Райлли Опелка (США, WC) – Алекс Михельсен (США, 3)
Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
1187
Райлли Опелка
Р. Опелка
Не начался
|1
|2
|3
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61
Алекс Михельсен
А. Михельсен
- Кристофер Юбэнкс (США, 4) – Маркос Гирон (США, 2)
Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 21:30 МСК
128
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
46
Маркос Гирон
М. Гирон
Напомним, 1187-я ракетка мира Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP в истории.
Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.
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