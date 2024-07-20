«Дополнительные нервы по ту сторону сетки». Опелка — о выходе в 1/2 финала в Ньюпорте

1187-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).
«Давайте говорить всё как есть: эти парни не хотят проигрывать парню, который не выступал два года. Так что я играю на деньги заведения, и это позволяет мне быть немного более свободным, а это дополнительные нервы по ту сторону сетки», — сказал Опелка в интервью на корте.
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На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Опелка сыграет с ещё одним соотечественником, Алексом Михельсеном.
Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).
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