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«Дополнительные нервы по ту сторону сетки». Опелка — о выходе в 1/2 финала в Ньюпорте

«Дополнительные нервы по ту сторону сетки». Опелка — о выходе в 1/2 финала в Ньюпорте
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1187-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

«Давайте говорить всё как есть: эти парни не хотят проигрывать парню, который не выступал два года. Так что я играю на деньги заведения, и это позволяет мне быть немного более свободным, а это дополнительные нервы по ту сторону сетки», — сказал Опелка в интервью на корте.

Ньюпорт. 1/4 финала
18 июля 2024, четверг. 23:45 МСК
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Маккензи Макдональд
99
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Опелка сыграет с ещё одним соотечественником, Алексом Михельсеном.

Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

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