«Знал, что мне скучно». Опелка — о дружбе с Макдональдом

1187-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка рассказал о дружбе с 99-й ракеткой мира американским теннисистом Маккензи Макдональдом.

«Я просто помню, что это было тяжёлое время, и было очень мило с его стороны. Он приехал ко мне домой в Делрей-Бич (штат Флорида), чтобы провести со мной несколько дней в свой выходной, просто чтобы проведать меня.

Я был счастлив, просто наслаждался свободным временем в тот момент. Но Макки такой человек: Он поехал из Орландо в Бока-Ратон, чтобы провести со мной день или два, потому что знал, что мне скучно», — сказал Опелка в интервью на корте.

На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Опелка сыграет ещё с одним соотечественником, Алексом Михельсеном.

Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).