Соболенко вернулась к тренировкам после травмы плеча

Победительница двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фотографией с тренировки в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Соболенко

Напомним, три недели назад Соболенко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча, которую охарактеризовала как редкую и нехарактерную для теннисистов. Ещё до этого она объявила, что не будет выступать на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут на грунтовых кортах, из-за сложностей со сменой покрытий.

Ранее в соцсетях Арина сообщила, что восстановилась после травмы. Она примет участие на турнире серии WTA-500 в Вашингтоне (США), который состоится с 29 июля по 4 августа на харде. Там также сыграют россиянки Анна Калинская и Дарья Касаткина.