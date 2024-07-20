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Матс Виландер: если объединить Федерера, Надаля и Джоковича, получится Алькарас

Матс Виландер: если объединить Федерера, Надаля и Джоковича, получится Алькарас
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался по поводу успехов 21-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, что для спорта лучше, когда побеждают одни и те же лица. Конечно, мы привыкли к Роджеру, Рафе и Новаку. Для тенниса замечательно, что Карлос продолжает их наследие.

Если объединить в одном человеке Роджера, Рафу и Новака, добавить широкую улыбку, то получится Карлос Алькарас. Он двигается так же здорово, как Новак. У него такая же страсть к игре, как у Рафы, и такое же мастерство и чувство мяча, как у Роджера Федерера», – сказал Виландер в подкасте Сourtside Conversations.

Карлос Алькарас выиграл два последних турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Всего в его карьере четыре титула на ТБШ.

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