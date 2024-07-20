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Стала известна сетка турнира в Умаге, где сыграет Андрей Рублёв

Стала известна сетка турнира в Умаге, где сыграет Андрей Рублёв
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В турнире примет участие один российский теннисист – восьмая ракетка мира Андрей Рублёв.

Сетка турнира в Умаге

Будучи первым сеяным на турнире, первый круг россиянин пропустит и начнёт борьбу только со второго раунда. Там он сыграет с победителем матча между аргентинцем Камило Уго Карабельи и хорватом Лукой Микрутом.

В Умаге также сыграют 16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и 17-й номер рейтинга АТР датчанин Хольгер Руне.

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.

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