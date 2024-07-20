Надаль заявил, что не воспринимает турнир в Бостаде как подготовку к Олимпиаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что не воспринимает грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) как подготовку к Олимпиаде в Париже.

«Я никогда не говорил, что воспринимаю этот турнир как подготовку к Олимпиаде. На данном этапе моей карьеры любое событие, в котором я участвую, очень важно для меня, потому что я соревнуюсь очень мало. Посмотрим, что будет на следующей неделе, но я придаю этому турниру большое значение», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, Надаль вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года. В пятницу, 19 июля, в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) за четыре часа.

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере.