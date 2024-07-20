«Иногда теряю концентрацию». Надаль — об уровне своей игры

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что во время матча иногда теряет концентрацию и из-за этого начинает путаться.

«Уровень тенниса неплохой, но иногда я теряю концентрацию, сам не зная почему, и начинаю не знать, как выигрывать очки. В такие моменты я начинаю путаться, пока не вернусь к чёткому плану игры. Знаю, что у меня слишком много разрывов, но считаю это нормальным для того места, откуда я родом. Мне нелегко с этим смириться, потому что на протяжении всей карьеры мне удавалось играть очень сосредоточенно, но постепенно я возвращаю себе эту способность. Матчи и победы в таких поединках помогут мне это изменить», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, Надаль вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года. В пятницу, 19 июля, в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) за четыре часа.