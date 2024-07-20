Кентен Алис впервые в карьере вышел в финал на турнире АТР, обыграв Штруффа в Гштааде

192-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В матче 1/2 финала он одолел 37-го номера мирового рейтинга Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

27-летний Алис впервые в карьере вышел в финал на турнире уровня АТР.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Алис выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Штруффа два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира в Гштааде Кентен Алис сыграет с победителем матча между двумя финалистами турниров «Большого шлема» – греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини.