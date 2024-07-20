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Кентен Алис впервые в карьере вышел в финал на турнире АТР, обыграв Штруффа в Гштааде

Кентен Алис впервые в карьере вышел в финал на турнире АТР, обыграв Штруффа в Гштааде
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192-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В матче 1/2 финала он одолел 37-го номера мирового рейтинга Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

27-летний Алис впервые в карьере вышел в финал на турнире уровня АТР.

Гштаад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
37
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Кентен Алис
192
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Алис выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Штруффа два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира в Гштааде Кентен Алис сыграет с победителем матча между двумя финалистами турниров «Большого шлема» – греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини.

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