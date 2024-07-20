«Надо не играть, а заняться своим здоровьем». Тарпищев — о Рублёве

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв должен заняться своим здоровьем и сделать операцию, а не играть все турниры подряд.

«В целом эти турниры сейчас значения не имеют. Они проходные. Но Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем, сделать операцию. Он же играет все подряд, и поэтому такие результаты в этом году», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), действующим чемпионом которого Рублёв и является, россиянин потерпел четвёртое поражение подряд в ATP-туре. Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 уступил 121-й ракетке мира представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте.

В последний раз Рублёв одерживал победу в официальном матче в мае, на «Ролан Гаррос» — 2024, именно на этом турнире и началась серия поражений Андрея.