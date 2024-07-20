«Давно не испытывал такого чувства». Юбэнкс — о выходе в полуфинал турнира в Ньюпорте

128-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США) после неудачного опыта на Уимблдоне.

«Прошло много времени. Конечно, я давно не испытывал такого чувства, когда одерживал качественную победу, и уж точно давно не был в четвертьфинале.

Приятно, что наконец-то удалось собрать воедино матч, в котором я, возможно, играл не лучшим образом на протяжении всего поединка. Но я смог собрать всё воедино и просто продолжать соревноваться», — сказал Юбэнкс в интервью ATPTour.com.

В 1/2 финала Юбэнкс сыграет с соотечественником 46-й ракеткой мира Маркосом Гироном.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.