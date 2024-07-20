Кристофер Юбэнкс рассказал, как воспринимает неудачи в теннисе

128-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс рассказал, как справляется с неудачами в теннисе.

«Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Когда много выигрываешь, не особо задумываешься об этом. Когда же не выигрываешь, то кажется, что весь мир лежит на твоих плечах. Но думаю, что на этой неделе всё было в перспективе, и просто понимаю: «Эй, это случается со всеми в туре в какой-то момент». Нужно просто продолжать контролировать то, что могу, а именно усилия, которые я прилагаю на тренировочном корте, и усилия, которые прилагаю в матчах», — сказал Юбэнкс в интервью ATPTour.com.

Кристофер Юбэнкс вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), где встретится со своим соотечественником 46-й ракеткой мира Маркосом Гироном.