«Испытываю стресс, когда наблюдаю за её игрой». Циципас — о Бадосе

12-я ракетка мира греческий теннисист Стафанос Циципас рассказал, что он чувствует, когда играет в теннис его девушка испанская спортсменка Паула Бадоса, а также объяснил, как они разделяют работу и личную жизнь.

«Я испытываю стресс, когда наблюдаю за её игрой в теннис. Иногда это бывает сложно, и это истощает мою энергию, когда смотрю, как она играет на открытом корте, а сотни фанатов просят у меня автографы. Когда она играет, у меня выходной, я должен тренироваться и возвращаться к своему распорядку дня. Это одно из соглашений, которое я заключил с Паулой. Если она хочет посмотреть, то всегда может это сделать. Но для нас лучше сосредоточиться на теннисе и тренировках», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, в начале мая Бадоса в своих социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.