Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Бостаде
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/2 финала он обыграл хорвата Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
38-летний Надаль вышел в 131-й финал в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде.
Бостад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:10 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
|
|3
|4
130
Дуе Айдукович
Д. Айдукович
Матч продолжался 2 часа 13 минут. В рамках поединка Надаль не выполнил эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету его соперника четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).
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