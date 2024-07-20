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Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Бостаде

Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Бостаде
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/2 финала он обыграл хорвата Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

38-летний Надаль вышел в 131-й финал в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде.

Бостад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:10 МСК
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Дуе Айдукович
130
Хорватия
Дуе Айдукович
Д. Айдукович

Матч продолжался 2 часа 13 минут. В рамках поединка Надаль не выполнил эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету его соперника четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).

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