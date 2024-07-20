«Старался играть в стиле Медведева». Алис — о выходе в финал турнира в Гштааде

192-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис прокомментировал победу в полуфинале турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария) в матче с 37-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.
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«Ян-Леннард подает мощно, что практически невозможно принимать с задней линии. Пришлось приспосабливаться, чтобы найти какое-то решение. Я стоял очень далеко, старался играть немного в стиле Даниила [Медведева]. Сегодня план был возвращать как можно больше мячей в корт. И даже из такой глубокой позиции всё равно очень трудно принимать, потому что он отличный игрок», — сказал Алис с интервью после матча.
В финале турнира в Гштааде Кентен Алис сыграет с победителем матча между двумя финалистами турниров «Большого шлема» – греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини.
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