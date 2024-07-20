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«Старался играть в стиле Медведева». Алис — о выходе в финал турнира в Гштааде

«Старался играть в стиле Медведева». Алис — о выходе в финал турнира в Гштааде
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192-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис прокомментировал победу в полуфинале турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария) в матче с 37-й ракеткой мира немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.

Гштаад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
37
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Кентен Алис
192
Франция
Кентен Алис
К. Алис

«Ян-Леннард подает мощно, что практически невозможно принимать с задней линии. Пришлось приспосабливаться, чтобы найти какое-то решение. Я стоял очень далеко, старался играть немного в стиле Даниила [Медведева]. Сегодня план был возвращать как можно больше мячей в корт. И даже из такой глубокой позиции всё равно очень трудно принимать, потому что он отличный игрок», — сказал Алис с интервью после матча.

В финале турнира в Гштааде Кентен Алис сыграет с победителем матча между двумя финалистами турниров «Большого шлема» – греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини.

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