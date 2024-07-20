Берреттини обыграл Циципаса в полуфинале Гштаада

82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В матче 1/2 финала он одолел 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Итоговый счёт встречи – 7:6 (8:6), 7:5.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. В рамках встречи итальянец выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт в самом последнем гейме поединка. На счету Циципаса шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за титул Маттео Берреттини сыграет с французом Кентеном Алисом, который неожиданно вышел в финал, будучи 192-й ракеткой мира. Алис обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в полуфинале.