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Берреттини обыграл Циципаса в полуфинале Гштаада

Берреттини обыграл Циципаса в полуфинале Гштаада
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В матче 1/2 финала он одолел 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Итоговый счёт встречи – 7:6 (8:6), 7:5.

Гштаад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:40 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч продолжался 1 час 43 минуты. В рамках встречи итальянец выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт в самом последнем гейме поединка. На счету Циципаса шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за титул Маттео Берреттини сыграет с французом Кентеном Алисом, который неожиданно вышел в финал, будучи 192-й ракеткой мира. Алис обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в полуфинале.

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