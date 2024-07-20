Берреттини обыграл Циципаса в полуфинале Гштаада
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В матче 1/2 финала он одолел 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Итоговый счёт встречи – 7:6 (8:6), 7:5.
Гштаад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:40 МСК
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
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82
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Матч продолжался 1 час 43 минуты. В рамках встречи итальянец выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт в самом последнем гейме поединка. На счету Циципаса шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче за титул Маттео Берреттини сыграет с французом Кентеном Алисом, который неожиданно вышел в финал, будучи 192-й ракеткой мира. Алис обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в полуфинале.
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