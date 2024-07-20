Надаль вышел в 131-й финал в карьере, первый — с 2022 года

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Напомним, в полуфинале он обыграл хорвата Дуе Айдуковича в трёх сетах.
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Это 131-й финал в одиночном разряде в карьере 38-летнего Надаля и первый с 2022 года. Тогда испанец вышел в финал «Ролан Гаррос», где обыграл норвежца Каспера Рууда и стал 14-кратным победителем грунтового «Шлема».
Кроме того, этот финал стал 72-м в карьере Рафаэля на грунте. У него 63 титула на этом покрытии и восемь поражений в матчах за титул. Всего в карьере Надаля 92 титула на турнирах АТР в одиночном разряде.
В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).
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