«Нашёл способ выжить и пройти в финал». Надаль — о победе в 1/2 финала в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал первый выход в финал после «Ролан Гаррос» — 2022.

«Думаю, это был сложный матч. У соперника был один из лучших бэкхендов, с которыми я играл. Он приехал сюда с большой уверенностью в себе. Пытался оттеснить его назад. Это было очень сложно. Нашёл способ выжить и пройти в финал после долгого отсутствия. Это отличная новость, и я очень рад этому.

Это всегда прекрасное чувство — быть в финале. Выиграл четыре матча подряд. Мне не удавалось добиться этого два года. Много чего произошло. Это правда. Всё ещё нахожусь в процессе восстановления многого, что потерял, потому что почти один год назад мне сделали очень важную операцию на бедре… так что всё идёт не так просто. Но я борюсь. Боролся весь турнир, чтобы быть там, где я сейчас. Такие матчи, как вчера и сегодня, помогают многое улучшить на корте. Я доволен этим. Посмотрим, смогу ли я сыграть немного лучше завтра», — сказал Надаль в интервью после матча.

Напомним, сегодня, 20 июля, Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция), обыграв хорвата Дуе Айдуковича в трёх сетах.

Это 131-й финал в одиночном разряде в карьере 38-летнего Надаля и первый с 2022 года. Тогда испанец вышел в финал «Ролан Гаррос», где обыграл норвежца Каспера Рууда и стал 14-кратным победителем грунтового «Шлема».

В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия).