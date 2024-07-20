Рафаэль Надаль и Каспер Рууд снялись с полуфинала парного разряда на турнире в Бостаде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд снялись с полуфинала парного разряда грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). Об этом сообщил Надаль на пресс-конференции после своего матча в одиночке.

Сегодня, 20 июля, Надаль вышел в финал турнира в Бостаде в одиночном разряде, обыграв хорвата Дуе Айдуковича в трёх сетах. Днём ранее он провёл четырёхчасовой матч четвертьфинала против аргентинца Мариано Навоне.

Надаль и Рууд должны были сыграть в полуфинале против бразильского дуэта Орландо Лус/Рафаэл Матос сегодня вечером. Рафаэль заявил, что хотел бы провести матч, но не может рисковать финалом в одиночном разряде, который состоится завтра, 21 июля.