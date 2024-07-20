Саснович вышла в финал турнира в Будапеште, где может встретиться со Шнайдер

134-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250. В полуфинале она обыграла 79-ю ракетку мира из Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Саснович один раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Шмидловой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

В финале Саснович сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Ева Лис (Германия). Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.