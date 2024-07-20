Даниэль Эванс объяснил, почему Джокович является лучшим теннисистом в истории

58-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс рассказал о своём лучшем воспоминании в теннисной карьере. Оно оказалось связано с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Одно из моих лучших воспоминаний в теннисной карьере — тренировки с Джоковичем в Марбелье перед началом сезона. Он очень вежливый парень, полная противоположность образу злодея. Джокович постоянно предан своему делу, поэтому он лучший игрок, которого мы когда-либо видели. Однажды мы все оглянемся назад и, наконец, поймём, насколько был хорош Джокович», — сказал Эванс Birmingham Mail.

14 июля Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.