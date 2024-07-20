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Циципас: Греция и Олимпийские игры подходят друг другу как хлеб с маслом

Циципас: Греция и Олимпийские игры подходят друг другу как хлеб с маслом
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Греция и Олимпийские игры подходят друг другу как хлеб с маслом», — написал теннисист в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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