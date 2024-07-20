Артюр Фис стал первым финалистом турнира в Гамбурге

Завершился первый полуфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге. В нём французский теннисист Артюр Фис оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Фис выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Баэса за весь матч один эйс и один нереализованный брейк-пойнт. Двойных ошибок на счету аргентинца нет.

В финальной встрече Фис встретится с победителем другого полуфинала, который состоится сегодня, в 18:10 по московскому времени. В нём четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с 49-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.