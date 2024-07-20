Артюр Фис стал первым финалистом турнира в Гамбурге
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Завершился первый полуфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге. В нём французский теннисист Артюр Фис оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.
Гамбург (м). 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 16:40 МСК
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Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
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Артюр Фис
А. Фис
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Фис выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Баэса за весь матч один эйс и один нереализованный брейк-пойнт. Двойных ошибок на счету аргентинца нет.
В финальной встрече Фис встретится с победителем другого полуфинала, который состоится сегодня, в 18:10 по московскому времени. В нём четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с 49-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
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