Видеообзор победы Надаля в полуфинале турнира в Бостаде

Сегодня, 20 июля, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В полуфинале он обыграл хорвата Дуе Айдуковича в трёх сетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Надалем и Айдуковичем.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).

Это 131-й финал в одиночном разряде в карьере 38-летнего Надаля и первый с 2022 года. Тогда испанец вышел в финал «Ролан Гаррос», где обыграл норвежца Каспера Рууда и стал 14-кратным победителем грунтового «Шлема».