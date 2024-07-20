Видеообзор победы Надаля в полуфинале турнира в Бостаде
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Сегодня, 20 июля, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В полуфинале он обыграл хорвата Дуе Айдуковича в трёх сетах.
Бостад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:10 МСК
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
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130
Дуе Айдукович
Д. Айдукович
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Надалем и Айдуковичем.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).
Это 131-й финал в одиночном разряде в карьере 38-летнего Надаля и первый с 2022 года. Тогда испанец вышел в финал «Ролан Гаррос», где обыграл норвежца Каспера Рууда и стал 14-кратным победителем грунтового «Шлема».
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