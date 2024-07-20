Алекс Михельсен: мой прошлый год в теннисе — это вихрь из событий

19-летний американский теннисист Алекс Михельсен высказался по поводу выхода в полуфинал на турнире в Ньюпорте, а также рассказал о своём прогрессе за этот год.

«Играть в Ньюпорте очень весело. Два лучших турнира ATP, на которых я играл, прошли здесь в разные годы. У меня определённо больше опыта, и я чувствую, что использовал его на этой неделе. Я одержал две победы подряд над двумя очень хорошими игроками. Так что я очень доволен.

Да, прошлый год был для меня вихрем из событий. Переход с юношеского уровня на профессиональный проходил нелегко. Я просто шёл из отеля на корт, и ко мне подходили разные люди, чтобы пожелать удачи. Я люблю не привлекать к себе внимания, так что для меня это было очень непросто. Но я чувствую, что был вознаграждён за все свои труды», — приводит слова Михельсена официальный сайт ATP.