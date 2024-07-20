Стал известен соперник Надаля по финалу на турнире в Бостаде

В Бостаде (Швеция) завершился второй полуфинальный матч грунтового турнира среди мужчин. В нём встречались Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) и Нуну Боржеш (Португалия). Счёт — 6:3, 6:4 в пользу представителя Португалии.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Боржеш сделал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из шести. На счету Тиранте четыре эйса при двух двойных ошибках. Также аргентинец успешно реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Напомним, в финальном матче Боржеш встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, для которого этот финал станет 131-м на турнирах АТР в одиночном разряде. Сегодня Надаль обыграл Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.