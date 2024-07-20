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Стал известен соперник Надаля по финалу на турнире в Бостаде

Стал известен соперник Надаля по финалу на турнире в Бостаде
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В Бостаде (Швеция) завершился второй полуфинальный матч грунтового турнира среди мужчин. В нём встречались Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) и Нуну Боржеш (Португалия). Счёт — 6:3, 6:4 в пользу представителя Португалии.

Бостад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 16:50 МСК
Тьяго Агустин Тиранте
121
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Боржеш сделал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из шести. На счету Тиранте четыре эйса при двух двойных ошибках. Также аргентинец успешно реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Напомним, в финальном матче Боржеш встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, для которого этот финал станет 131-м на турнирах АТР в одиночном разряде. Сегодня Надаль обыграл Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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