Стал известен соперник Надаля по финалу на турнире в Бостаде
Поделиться
В Бостаде (Швеция) завершился второй полуфинальный матч грунтового турнира среди мужчин. В нём встречались Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) и Нуну Боржеш (Португалия). Счёт — 6:3, 6:4 в пользу представителя Португалии.
Бостад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 16:50 МСК
121
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
51
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Боржеш сделал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из шести. На счету Тиранте четыре эйса при двух двойных ошибках. Также аргентинец успешно реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Напомним, в финальном матче Боржеш встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, для которого этот финал станет 131-м на турнирах АТР в одиночном разряде. Сегодня Надаль обыграл Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2024
-
18:44
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:47
-
17:34
-
17:01
-
16:59
-
16:41
-
16:31
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
15:19
-
14:49
-
14:31
-
14:04
-
13:35
-
13:29
-
12:45
-
12:17
-
11:45
-
11:10
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
09:39
-
07:01
-
01:59
-
01:00
-
00:40
-
00:20
-
00:00