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Михельсен рассказал, какое влияние на молодых теннисистов оказывает турнир Next Gen

Михельсен рассказал, какое влияние на молодых теннисистов оказывает турнир Next Gen
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19-летний американский теннисист Алекс Михельсен дал комментарий по поводу турнира Next Gen ATP Finals, который проводится ежегодно в конце сезона среди лучших молодых игроков мира.

«Next Gen — это хороший опыт, даже несмотря на то что я не выиграл ни одного матча. Я планирую вернуться туда в этом году и надеюсь взять реванш у всех и, возможно, выиграть хотя бы один матч в этот раз. Это и есть цель. Я должен начать с одного.

Я уже чувствую себя 19-летним стариком. Мне кажется, что я был во всех точках мира. У меня отличная работа. Мне очень нравится весь этот процесс от начала и до конца», — приводит слова Михельсена ATP Tour.

Ранее Михельсен высказался по поводу выхода в полуфинал на турнире в Ньюпорте, а также рассказал о своём прогрессе за этот год.

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