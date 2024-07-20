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Диана Шнайдер уверенно вышла в финал турнира в Будапеште

Диана Шнайдер уверенно вышла в финал турнира в Будапеште
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Российская теннисистка 28-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/2 финала представительница России в двух сетах обыграла 123-ю ракетку мира из Германии Еву Лис. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Будапешт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 17:20 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ева Лис
129
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Матч продолжался 1 час 25 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

За титул турнира в Будапеште россиянка сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.

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