Диана Шнайдер уверенно вышла в финал турнира в Будапеште

Российская теннисистка 28-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче 1/2 финала представительница России в двух сетах обыграла 123-ю ракетку мира из Германии Еву Лис. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

За титул турнира в Будапеште россиянка сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева, которая в финале обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3: 3:6, 6:0.